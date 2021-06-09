Оцінка якості життя здійснювалася за понад 30 факторами у п'ятьох категоріях: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Цьогоріч експерти враховували й виклики, що виникли перед способом життя людини в умовах пандемії коронавірусу. Так, додалися такі показники, як навантаження на охорону здоров'я, закриття ресторанів та шкіл, обмеження на спортивні заходи, концерти, вистави.

Не пропустіть 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Рейтинг

  1. Окленд (Нова Зеландія) – 96,0.
  2. Осака (Японія) – 94,2.
  3. Аделаїда (Австралія) – 94,0.
  4. Веллінгтон (Нова Зеландія) – 93,7.
  5. Токіо (Японія) – 93,7.
  6. Перт (Австралія) – 93,3.
  7. Цюріх (Швейцарія) – 92,8.
  8. Женева (Швейцарія) – 92,5.
  9. Мельбурн (Австралія) – 92,5.
  10. Брісбен (Австралія) – 92,4.