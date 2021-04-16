Французское подразделение Xbox запустил розыгрыш необычного PC. Его дизайн выполнен в стиле культового Microsoft Flight Simulator.

Розыгрыш приурочен к премьере обновление игры Microsoft Flight Simulator с детализацией стран Бенилюкса и Франции.

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Компьютер по мотивам игры Microsoft Flight Simulator / Фото Xbox

О компьютере

Разработчики оборудовали устройство:

процессором Intel Core i7-11700k;

видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070;

материнской платой AORUS Z590 Elite AX.

Говорят, что уникальный PC имеет не менее 16 гигабайт оперативной памяти.

Справка: Microsoft Flight Simulator – серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. Предлагает использование автопилота, диспетчерское сопровождение и возможность загрузки реальных погодных условий для полета из интернета. В серии присутствует трафик самолетов, летающих по расписанию и под управлением служб УВД. Кроме того, в игре есть встроенные средства анализа полета, повтор и курс обучения. MFS является открытой для создания собственных моделей и аэропортов.

По официальным данным, вскоре игра Microsoft Flight Simulator будет доступна на Xbox One и Xbox Series X.