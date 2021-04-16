Xbox разыгрывает уникальный компьютер в форме двигателя Microsoft Flight Simulator
Французское подразделение Xbox запустил розыгрыш необычного PC. Его дизайн выполнен в стиле культового Microsoft Flight Simulator.
Источник:твіттер Xbox
Розыгрыш приурочен к премьере обновление игры Microsoft Flight Simulator с детализацией стран Бенилюкса и Франции.
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Компьютер по мотивам игры Microsoft Flight Simulator / Фото Xbox
О компьютере
Разработчики оборудовали устройство:
- процессором Intel Core i7-11700k;
- видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070;
- материнской платой AORUS Z590 Elite AX.
По официальным данным, вскоре игра Microsoft Flight Simulator будет доступна на Xbox One и Xbox Series X.
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