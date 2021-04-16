Xbox розігрує унікальний комп'ютер у формі двигуна Microsoft Flight Simulator
Французький підрозділ Xbox запустив розіграш незвичайного PC. Його дизайн виконано у стилі культового Microsoft Flight Simulator.
Джерело:твіттер Xbox
Розіграш приурочено до прем'єри оновлення гри Microsoft Flight Simulator з деталізацією країн Бенілюксу та Франції.
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Комп'ютер за мотивами гри Microsoft Flight Simulator / Фото Xbox
Про комп'ютер
Розробники обладнали пристрій:
- процесором Intel Core i7-11700kQ;
- відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3070;
- материнською платою AORUS Z590 Elite AX.
За офіційними даними, незабаром гра Microsoft Flight Simulator буде доступна на Xbox One та Xbox Series X.
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