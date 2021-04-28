Инновационная система весит 5 килограммов и может эффективно сэкономить более 50 процентов энергии, затраченной на ходьбу, восхождение и перевозку грузов. Разработка является удобной, а для снятия экзоскелета нужно менее 60 секунд.

Примечательно Китайские ученые разработали окно, которое меняет прозрачность и генерирует энергию

Эта система экзоскелета будет применяться для повышения грузоподъемности пожарного до 50 килограммов, облегчая их передвижения в сложных условиях, таких как горные районы и леса,

– заявили разработчики исследовательского центра CASIC.

Важно! 23 ноября 2020 года правительство Китая утвердило национальный план действий в случае чрезвычайных ситуаций по пожарам в лесах и на пастбищах. Он предусматривает модернизацию высокотехнологичного противопожарного оборудования и увеличение запасов оборудования, специально разработанного для национальных планов по борьбе с пожарами на лесах и лугах.

Новая система экзоскелета полностью соответствует запросам государства. Она призвана значительно повышать производительность работников пожарных служб.

Испытания

Исследовательский центр раньше доставлял новейший продукт в высокогорные регионы. Главная цель – экономия энергии пользователей во время выполнения заданий. Кроме того, разработчики включают патрульную и логистическую поддержку.

Другой экзоскелетный продукт, разработанный фирмой, был использован в поисковых и восстановительных капсулах роботизированного лунного аппарата "Чанг-5", который успешно вернул на Землю около 2 килограммов лунных образцов. Два человека из команды носили экзоскелет, а по прибытии в пункт посадки они установили китайский национальный флаг рядом с капсулой для повторного входа.