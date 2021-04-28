Інноваційна система важить 5 кілограмів і може ефективно заощадити понад 50 відсотків енергії, витраченої на ходьбу, сходження та перевезення вантажів. Розробка є зручною, а для зняття екзоскелета потрібно менше ніж 60 секунд.

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Ця система екзоскелета застосовуватиметься для підвищення вантажопідйомності пожежника до 50 кілограмів, полегшуючи їх пересування в складних умовах, таких як гірські райони та ліси,

– заявили розробники дослідницького центру CASIC.

Важливо! 23 листопада 2020 року уряд Китаю затвердив національний план дій у випадку надзвичайних ситуацій щодо пожеж в лісах і на пасовищах. Він передбачає модернізацію високотехнологічного протипожежного обладнання та збільшення запасів обладнання, спеціально розробленого для національних планів щодо боротьби з пожежами на лісах і луках.

Нова система екзоскелета повністю відповідає запитам держави. Вона покликана значно підвищувати продуктивність працівників пожежних служб.

Випробування

Дослідницький центр раніше доставляв новітній продукт у високогірні регіони. Головна мета – економія енергії користувачів під час виконання завдань. Крім того, розробники включають патрульну та логістичну підтримку.

Інший екзоскелетний продукт, розроблений фірмою, був використаний у пошукових та відновлювальних капсулах роботизованого місячного апарата "Чанґе-5", який успішно повернув на Землю близько 2 кілограмів місячних зразків. Двоє людей з команди носили екзоскелет, а після прибуття до пункту посадки вони встановили китайський національний прапор поруч із капсулою для повторного входу.