Прозрачная крыша и кресла невесомости: китайская Baidu представила свой "робокар"

19 августа 2021 , 09:18
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Источник:

South China Morning Post

Технологический гигант Baidu, базирующаяся в Китае, представил беспилотный "робомобиль". Разработчики уверяют, что это – больше чем автомобиль. Представьте только, что интеллектуальная машина с легкостью заменит водителя, секретаря и личного помощника.

Разработку представили в рамках ежегодной конференции Baidu World 2021. Высокотехнологичный "робомобиль" работает на базе искусственного интеллекта.

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Что еще известно о "робомобиле"

  • двери открываются вверх;
  • имеет прозрачную стеклянную крышу;
  • оборудован креслами невесомости;
  • отсутствуют руль и педали;
  • оснащен большим умным дисплеем;
  • распознает лица и понимает язык владельца;
  • может выполнять приказы и самосовершенствоваться.

Мы верим, что машины будущего будут машинами-роботами. Они будут ездить самостоятельно, действовать одновременно как умный помощник и верный компаньон, а также учиться самостоятельно,
– заявил соучредитель и генеральный директор Baidu Робин Ли.

Сейчас "робокар" является лишь прототипом. Когда именно высокоинтеллектуальный автомобиль появится в продаже – кампания не сообщила.
Автор: Катерина Сердюк