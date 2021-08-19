Прозрачная крыша и кресла невесомости: китайская Baidu представила свой "робокар"
Источник:South China Morning Post
Технологический гигант Baidu, базирующаяся в Китае, представил беспилотный "робомобиль". Разработчики уверяют, что это – больше чем автомобиль. Представьте только, что интеллектуальная машина с легкостью заменит водителя, секретаря и личного помощника.
Разработку представили в рамках ежегодной конференции Baidu World 2021. Высокотехнологичный "робомобиль" работает на базе искусственного интеллекта.
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Что еще известно о "робомобиле"
- двери открываются вверх;
- имеет прозрачную стеклянную крышу;
- оборудован креслами невесомости;
- отсутствуют руль и педали;
- оснащен большим умным дисплеем;
- распознает лица и понимает язык владельца;
- может выполнять приказы и самосовершенствоваться.
Мы верим, что машины будущего будут машинами-роботами. Они будут ездить самостоятельно, действовать одновременно как умный помощник и верный компаньон, а также учиться самостоятельно,
– заявил соучредитель и генеральный директор Baidu Робин Ли.