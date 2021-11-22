Как происходит строительство нового моста через Днепр в Кременчуге: 3D визуализация

В Кременчуге Полтавской области ведутся работы по возведению моста через реку Днепр. Специалисты показали, как выглядит строительство пилонов конструкции в 3D.

Известно, что сооружение должно заменить Крюковский мост, который находится в предаварийном состоянии. Проект реализуют в рамках программы президента "Большая стройка".

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Языком цифр

длина ансамбля моста – более 3 километров;

вантовое сооружение будет иметь 4 полосы движения – по две в каждом направлении;

для одного пилона необходимо 40 труб;

длина каждой – 36 метров, а диаметр – 2 метра;

максимальная глубина погружения – 50 метров;

первые 5 металлических труб, которые будут являться фундаментом левого пилона моста, уже частично погружены в проектное положение;

на объекте привлечены 172 специалиста – 88 мостостроителей из Украины и 84 из Турции.

3D визуализация строительства будущих пилонов: смотрите видео

Модель была подготовлена ​​в сотрудничестве с подрядной компанией Doğuş Grubu. Весь процесс происходит в акватории реки:

С помощью вибропогрузчика труба устраивается на глубину 6 – 7 метров. Затем ударным дизель-молотом происходит погружение в проектную отметку. Происходит бурение внутри трубы – таким образом выбирается геологическая порода. Устанавливается металлический каркас, производится бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой.

На этой неделе ожидаем прибытие очередной партии труб. Для их складирования подготовлена ​​специальная площадка. Новый мост с подходами будет строиться параллельно Крюковскому,

– отмечают специалисты.

По информации Укравтодора, на правом берегу Днепра мост будет выходить на набережную, где будет сообщаться с трассой Н-08 Борисполь – Мариуполь. Кроме того, предусмотрена развязка с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом берегу мост будет оканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу.

Полный текст публикации Укравтодора:

Новый мост через Днепр в Кременчуге: показываем строительство пилонов в 3D

В главном промышленном узле Полтавщины президентская программа Большое строительство дала старт возведению моста через реку Днепр. Искусственная постройка станет долгожданной альтернативой Крюковскому мосту, который сейчас находится в предаварийном состоянии.

Длина ансамбля нового моста составит более 3 км. Искусственное сооружение будет вантовое и будет иметь 4 полосы движения, по две в каждом направлении.

Первые 5 металлических труб, которые будут являться фундаментом левого пилона моста, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров. Для одного пилона нужно 40 труб.

На объекте работают 172 специалиста: 88 мостостроителей из Украины и 84 – из Турции.

Совместно с подрядной компанией Doğuş Grubu подготовили 3D модель строительства будущих пилонов. Как происходит этот процесс поэтапно?

Все работы выполняются в акватории реки. С помощью вибропогрузчика труба устраивается на глубину 6-7 метров. Затем ударным дизель-молотом происходит погружение в проектную отметку.

После этого стартует бурение внутри трубы. Так выбирается геологическая порода. Когда эти работы выполнены, устраивается металлический каркас, производится бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой.

На этой неделе ожидаем прибытие очередной партии труб. Для их складирования подготовлена ​​специальная площадка.

Новый мост с подходами будет строиться параллельно Крюковскому. На правом берегу Днепра он будет выходить на набережную, где будет сообщаться с трассой Н-08 Борисполь – Мариуполь. Также будет развязка с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом берегу мост будет оканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу.