Так, автодорога из Черкасс в Киев по левому берегу полностью отремонтирована. Теперь продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час.

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Что известно

Капитальный ремонт производила подрядная организация "Автострада". Восстановление проходило в рамках программы президента "Большая стройка".

Специалистам удалось:

отремонтировать участок от границы с Киевской областью и до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района;

реконструировать обход города Золотоноша: установили современное освещение, расширили дорожное покрытие, устроили дополнительные полосы движения и возобновили путепровод через железнодорожный путь и мост через Золотоношку.

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Автомобильный путь национального значения проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 километров.

Отремонтированный участок трассы Н-08 / Фото Укравтодора

Полный тест публикации Укравтодора:

В Черкасской области финишировало восстановление 40 км трассы Н-08 Завершен капитальный ремонт и реконструкция автодороги национального значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь от границы Киевской и Черкасской областей до окончания обхода города Золотоноша. В общей сложности капитально отремонтировано почти 40 км автодороги. На днях завершен капитальный ремонт последнего участка: от границы с Киевской областью и до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района. Работала подрядная организация "Автострада" Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев левым берегом, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час. Завершена и реконструкция обхода города Золотоноша, где установлено современное освещение, расширено дорожное покрытие, устроены дополнительные полосы движения. На этом участке реконструирован путепровод через железнодорожный путь и мост через реку Золотоношка. На другом участке автодороги Н-08 у села Песчаное капитально отремонтирован мост через реку Супий. Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь – автомобильный путь национального значения проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 км. В целом до конца 2021 года в Черкасской области будет отремонтировано 259 км дорог государственного значения. В прошлом году удалось отремонтировать 224,2 километра, поэтому результат Большого строительства в регионе всего за два года – около 500 км новеньких дорог