"Приватбанк" запустил "болеющую" обложку для цифровых карт: как установить

3 июля 2021 , 12:13
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Источник:

"Приватбанк"

"Приватбанк" запустил эксклюзивную обложку для платежных карточек Mastercard. "Берем и побеждаем!" – такой лозунг имеет уникальная цифровая обложка в поддержку сборной Украины по футболу.

"Болеющая" обложка доступна с 30 июня. Услуга является бесплатной.

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"Болеющая" обложка от "Приватбанка" / Фото "Приватбанка"

Как установить

Поддержать украинских игроков могут все держатели карт Mastercard ПриватБанка, добавленные в NFC цифровой кошелек (Apple Pay или Google Pay).

Чтобы установить новую обложку, нужно:

  • открыть приложение Privat24;
  • перейти в раздел "Меню карточек";
  • нажать "Дизайн карты";
  • выбрать один из виртуальных дизайнов, который вам нравится.
Автор: Катерина Сердюк