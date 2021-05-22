Приватбанк добавил функцию перевода средств по номеру телефона

ПриватБанк ввел функцию перевода средств по номеру телефона. Интересно, что опция не является новой для интернет-банкинга, однако пользователи с нетерпением ждали ее и в "Приват24".
Бесспорно, такая функция является удобной и рациональной. Теперь пользователь может выбрать нужный контакт и осуществить перевод, не тратя время на ввод номера карты.
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Забудьте об этом "Сбрось номер карты "Приват", что вы пишете родственнику или другу в мессенджере. Переводите деньги только по номеру телефона через сервис "Перевод на карту",
– говорится в сообщении.
Для того чтобы начать пользоваться улучшением, можно:
- активировать функцию при первом входе в сервис;
- зайти в меню "Настройка" – "Платежные настройки" и выбрать опцию.