Бесспорно, такая функция является удобной и рациональной. Теперь пользователь может выбрать нужный контакт и осуществить перевод, не тратя время на ввод номера карты.

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Забудьте об этом "Сбрось номер карты "Приват", что вы пишете родственнику или другу в мессенджере. Переводите деньги только по номеру телефона через сервис "Перевод на карту",

– говорится в сообщении.

Для того чтобы начать пользоваться улучшением, можно: