Читайте також Який банк найприбутковіший в Україні: свіжі дані Мінфіну

Забудьте про це "Скинь номер карти "Приват", що ви пишете родичу або другу в месенджері. Переказуйте гроші лише за номером телефону через сервіс "Переказ на карту",

– йдеться в повідомленні.

Для того, щоб почати користуватися покращенням, можна: