Безперечно, така функція є зручною й раціональною. Відтепер користувач може обрати необхідний контакт й здійснити переказ, не витрачаючи час на введення номеру картки.
ПриватБанк запровадив функцію переказу коштів за номером телефону. Цікаво, що опція не є новою для інтернет-банкінгу, однак користувачі з нетерпінням чекали на неї й у "Приват24".
Безперечно, така функція є зручною й раціональною. Відтепер користувач може обрати необхідний контакт й здійснити переказ, не витрачаючи час на введення номеру картки.