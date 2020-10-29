Украинский социально-культурный проект ARTEFACT создал первую виртуальную выставку Чернобыля в мире, которую можно посмотреть онлайн и в VR-шлемах. Ее презентовали на крупнейшем фестивале медиаискусства MADATAC в Испании.

На выставке представлены работы известных украинских художников, в частности: Чернобыльская серия Марии Примаченко, серия пророческих картин Ивана Марчука и 3D-фоторобота Арсена Савадова. Всего ARTEFACT привлек 100 украинских художников. В виртуальное пространство также вошли работы, созданные с помощью VR и AR технологий, лазерных и видеоинсталляций, пишет mc.today.

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Как попасть в виртуальное художественное пространство?

Международная презентация ARTEFACT: CHOrnobyl состоится 30 октября. Попасть на нее можно по ссылке artefact.live. Сейчас часть экспонатов доступна на сайте, остальные – представят на официальном открытии.



Фото: ARTEFACT

ARTEFACT

Это арт-проект с участием международных и украинских художников, что объединяет медиа, digital и арт. Авторы проекта также работают над созданием мобильного приложения о Чернобыле. Разработчики соберут важную, проверенную и актуальную информацию о зоне отчуждения, загрузят аудиогиды для экскурсий и подскажут, как правильно подготовиться к экстремальной поездке.



Фото: ARTEFACT

Добавим, художники создадут музыкальное сопровождение специально для интерактивной digital-скульптуры, которая будет установлена в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.