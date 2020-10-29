Український соціально-культурний проєкт ARTEFACT створив першу віртуальну виставку Чорнобиля у світі, яку можна подивитися онлайн і у VR-шоломах. Її презентували на найбільшому фестивалі медіамистецтва MADATAC в Іспанії.

На виставці представлені роботи відомих українських художників, зокрема: чорнобильська серія Марії Примаченко, серія пророчих картин Івана Марчука та 3D-фоторобота Арсена Савадова. Загалом ARTEFACT залучив 100 українських митців. У віртуальний простір також увійшли роботи, створені за допомогою VR і AR технологій, лазерних та відеоінсталяцій, пише mc.today.

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Як потрапити у віртуальний мистецький простір?

Міжнародна презентація ARTEFACT​: CHOrnobyl відбудеться 30 жовтня. Потрапити на неї можна за посиланням artefact.live. Наразі частина експонатів доступна на сайті, решту – представлять на офіційному відкритті.

Фото: ARTEFACT

ARTEFACT

Це арт-проєкт за участі міжнародних та українських митців, що єднає медіа, digital та арт. Автори проєкту також працюють над створенням мобільного додатку про Чорнобиль. Розробники зберуть важливу, перевірену та актуальну інформацію про зону відчуження, завантажать аудіогіди для екскурсій та підкажуть, як правильно підготуватися до екстремальної поїздки.

Фото: ARTEFACT