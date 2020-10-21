Сегодня в Киеве презентовали первое в мире мобильное приложение для скачивания и прослушивания украинской классической музыки под названием Ukrainian Live Classic. Проект разработала общественная организация Сollegium при поддержке Украинского культурного фонда.

Отныне Ukrainian Live Classic доступен для загрузки на Google Play Market и Apple Store. Приложение является абсолютно бесплатным для пользователей, сообщает Укринформ.

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Как это работает?

Приложение Ukrainian Live Classic позволяет фильтровать музыку по стилям, авторам, эпохам и тому подобное. Программа для прослушивания музыки имеет две версии – английскую и украинскую. Кроме того, каждый альбом имеет уникальную обложку. Их разработкой занимался координатор проекта Владимир Ольшанский.

Фото: Укринформ

Аудитория мобильных приложений – это прежде всего молодое поколение, которое очень обращает внимание на эстетический вид. Поэтому доступ к музыке легкий и яркий. Мы понимаем, что украинская классика должна набрать новых красок и вдохнуть определенной свежести. Визуальная часть представляет около 40 композиторов, каждый из которых имеет свое яркое оформление, краски и звуковую музыкальную волну – линейный дизайн, который представляет музыку каждого композитора, – рассказал Ольшанский.

Отметим, ранее в свободном доступе не было сервиса, который позволял найти и прослушать украинскую классическую музыку. Именно это и вдохновило авторов идеи на создание уникального мобильного приложения Ukrainian Live Classic.

Почему это важно?

Авторы проекта уверяют, что развитие современной музыкальной культуры невозможно без систематизированного архива музыкального наследия. Так, проект Ukrainian Live Classic – первая смелая попытка.

Говоря о современной музыкальной культуре, важно понимать, что любое новое искусство возможно только тогда, когда есть архив предыдущего искусства, и когда он систематизирован. То есть, говорить о том, какие пути есть в новой музыке, мы можем только тогда, когда у нас уже систематизировано все предыдущее наследие, – отметила музыковед Любовь Морозова.