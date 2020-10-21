Впервые в мире: представили мобильное приложение с украинской классической музыкой
Сегодня в Киеве презентовали первое в мире мобильное приложение для скачивания и прослушивания украинской классической музыки под названием Ukrainian Live Classic. Проект разработала общественная организация Сollegium при поддержке Украинского культурного фонда.
Отныне Ukrainian Live Classic доступен для загрузки на Google Play Market и Apple Store. Приложение является абсолютно бесплатным для пользователей, сообщает Укринформ.
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Как это работает?
Приложение Ukrainian Live Classic позволяет фильтровать музыку по стилям, авторам, эпохам и тому подобное. Программа для прослушивания музыки имеет две версии – английскую и украинскую. Кроме того, каждый альбом имеет уникальную обложку. Их разработкой занимался координатор проекта Владимир Ольшанский.
Фото: Укринформ
Аудитория мобильных приложений – это прежде всего молодое поколение, которое очень обращает внимание на эстетический вид. Поэтому доступ к музыке легкий и яркий. Мы понимаем, что украинская классика должна набрать новых красок и вдохнуть определенной свежести. Визуальная часть представляет около 40 композиторов, каждый из которых имеет свое яркое оформление, краски и звуковую музыкальную волну – линейный дизайн, который представляет музыку каждого композитора, – рассказал Ольшанский.
Почему это важно?
Авторы проекта уверяют, что развитие современной музыкальной культуры невозможно без систематизированного архива музыкального наследия. Так, проект Ukrainian Live Classic – первая смелая попытка.
Говоря о современной музыкальной культуре, важно понимать, что любое новое искусство возможно только тогда, когда есть архив предыдущего искусства, и когда он систематизирован. То есть, говорить о том, какие пути есть в новой музыке, мы можем только тогда, когда у нас уже систематизировано все предыдущее наследие, – отметила музыковед Любовь Морозова.
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