Сьогодні у Києві презентували перший у світі мобільний додаток для скачування та прослуховування української класичної музики під назвою Ukrainian Live Classic. Проєкт розробила громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.

Відтепер Ukrainian Live Classic доступний для завантаження на Google Play Market та Apple Store. Застосунок є абсолютно безкоштовним для користувачів, повідомляє Укрінформ.

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Як це працює?

Додаток Ukrainian Live Classic дозволяє фільтрувати музику за стилями, авторами, епохами тощо. Програма для прослуховування музики має дві версії – англійську та українську. Крім того, кожен альбом має унікальну обкладинку. Їх розробкою займався координатор проєкту Володимир Ольшанський.

Фото: Укрінформ

Аудиторія мобільних додатків – це насамперед молоде покоління, яке дуже звертає увагу на естетичний вигляд. Тому доступ до музики легкий і яскравий. Ми розуміємо, що українська класика має набрати нових фарб і вдихнути певної свіжості. Візуальна частина презентує близько 40 композиторів, кожен з яких має своє яскраве оформлення, барви і звукову музичну хвилю – лінійний дизайн, який представляє музику кожного композитора, – розповів Ольшанський.