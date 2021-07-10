За 350 миллионов долларов: дизайнер представил концепцию роскошного прозрачного поезда
10 июля 2021 , 20:58Читати новину українською
Источник:CNN
Во Франции представили уникальную концепцию скоростного прозрачного поезда. Проект поражает своей роскошью, стоимостью и мощностью.
"Дворец на рельсах" – именно так будет называться новейший частный поезд, стоимость которого достигнет 350 миллионов долларов. Автор идеи – французский дизайнер Тьерри Гоген, известный по проекту 80-метрового судна "Венера" для соучредителя Apple Стива Джобса. Он планирует вывести опыт железнодорожных перевозок на совершенно новый уровень.
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Мой поезд построят для единственного владельца,
– заявил разработчик.
Характеристики новинки
- поезд будет изготовлен из стекла;
- при необходимости транспортное средство сможет переходить от прозрачности к полной непрозрачности;
- длина поезда будет достигать 400 метров;
- поезд будет состоять из 14 вагонов;
- поезд рассчитан на 18 пассажиров
- максимальная скорость будет составлять 160 километров в час.