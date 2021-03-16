Поезда являются одним из самых популярных видов транспорта. Относительно недорогой по цене, четкий график и много места для комфортной поездки, во время которой вы можете наслаждаться видами из окна. А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему на железнодорожном пути всегда лежат камни?

Предлагаем вам узнать, зачем нужны камни, какую функцию они выполняют и какую форму должны иметь камни, которые используют на железнодорожных путях.

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Балласт колеи

Камни, которые лежат вблизи железных дорог, в совокупности называются балластом колеи. Основная его функция – удерживать железнодорожные шпалы. Балласт упаковывают между ними – снизу и по бокам.



Бетонные шпалы / Фото ScienceABC

Со своей стороны шпалы держат рельсы в вертикальном положении. Они расставлены на определенном расстоянии, перпендикулярно железной дороге. Ранее шпалы изготавливали из дерева, но сейчас, как правило, они бетонные.



Деревенные шпалы / Фото pexels

Какое именно камни используют

Любые камни для железнодорожной дороги не подойдут. Например, если вы положите в балласт гладкую округлую гальку, тогда она покатится вниз, когда будет проезжать поезд. В таком случае, камни не будет выполнять свою основную функцию – обеспечивать солидарность путям.

Учитывая этот факт, камни должно быть конкретного типа. Именно поэтому в балласте используют острые и обрезные камни, которые остаются на месте во время вибраций.



Для железнодорожных путей используют камни с острыми углами / Фото ScienceABC

Для чего еще нужен балласт

На самом деле балласт колеи имеет ряд целей:

Прежде всего, это гарантирует, что колея будет оставаться на месте, когда по ней движутся сверхтяжелые поезда.

Он также препятствует росту любой растительности. Если на железнодорожных путях будет зелень, это сделает землю под ними слабее.

Еще одним важным аспектом балласта колеи является то, что он защищает ее от воды. Это не значит, что камни полностью изолирует железнодорожное полотно. Балласт способствует отводу воды, которая появляется вокруг и непосредственно под путями для того, чтобы она не смягчала почву.



Камни защищает колею от воды и растительности / Фото unsplash

Техника уменьшения вибраций

Из-за значительных вибраций во время движения скоростных локомотивов чрезмерное использование железнодорожных линий для перевозок создает угрозу для зданий, расположенных вблизи них. Кроме того, сильный шум от поездов создает дискомфорт для прилегающих районов.

Для минимизации этих вибраций применяют достаточно простую технику зажима с использованием динамического поглотителя вибраций. Он состоит из сверхпрочного этилен-пропиленового каучука, который имеет высокую устойчивость к нагреванию, воде и других механических деформаций. Это позволяет существенно уменьшить вибрации и свести к минимуму шум от поездов.



Поезда создают шум и вибрацию для прилегающих территорий / Фото pexels