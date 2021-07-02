Крупнейший в мире плавучий госпиталь отправляется в первый рейс: фото

Благотворительная организация Mercy Ships получила в эксплуатацию самое большое в мире гражданское медицинское судно Global Mercy. Его построили на китайском верфи Tianjin Xingang.

Первый рейс Global Mercy в июле выполнит в Бельгию. В сентябре там его оснастят необходимым медицинским оборудованием, а на борт сойдут медики-добровольцы из более 60 стран.

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Контракт на строительство судна был заключен со шведской компанией Stena RoRo в 2014 году. По предварительным прогнозам, уже в первом квартале 2021 оно отправится в Африку.

Заметим, что кроме больничных помещений, в Global Mercy также помещения для встреч и работы, а также жилые помещения для 641 человека.

Технические характеристики Global Mercy:

длина – 174 метра;

ширина – 28,6 метра;

осадка – 6,1 метра;

общая площадь – 30 квадратных метров;

количество операционных – 6;

полная грузоподъемность – 37 тысяч тонн;

ожидаемый срок эксплуатации – 50 лет;

судно ходит под флагом Мальты.

В плавучем госпитале также есть специальные учебные помещения и лаборатории со современными технологиями для повышения квалификации местных медицинских работников.



Крупнейшее в мире судно-госпиталь Global Mercy / Фото Mercy Ships

Что говорят в Mercy Ships

Основатель Mercy Ships Дон Стивенс прокомментировал принятие судна в эксплуатацию. "В этот день сбылась мечта не только наша мечта, но и тех, кому мы служим", – подчеркнул он.

Надеемся, новое судно и команда добровольцев, которая будет работать на нем, принесут исцеление нуждающимся,

– добавил Стивенс.

Медики на Mercy Ships бесплатно будут проводить операции пациентам стран, которые их принимают. А также организуют учебные курсы для местных врачей.