Первый рейс Global Mercy в июле выполнит в Бельгию. В сентябре там его оснастят необходимым медицинским оборудованием, а на борт сойдут медики-добровольцы из более 60 стран.
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Контракт на строительство судна был заключен со шведской компанией Stena RoRo в 2014 году. По предварительным прогнозам, уже в первом квартале 2021 оно отправится в Африку.
Заметим, что кроме больничных помещений, в Global Mercy также помещения для встреч и работы, а также жилые помещения для 641 человека.
Технические характеристики Global Mercy:
- длина – 174 метра;
- ширина – 28,6 метра;
- осадка – 6,1 метра;
- общая площадь – 30 квадратных метров;
- количество операционных – 6;
- полная грузоподъемность – 37 тысяч тонн;
- ожидаемый срок эксплуатации – 50 лет;
- судно ходит под флагом Мальты.
В плавучем госпитале также есть специальные учебные помещения и лаборатории со современными технологиями для повышения квалификации местных медицинских работников.
Крупнейшее в мире судно-госпиталь Global Mercy / Фото Mercy Ships
Что говорят в Mercy Ships
Основатель Mercy Ships Дон Стивенс прокомментировал принятие судна в эксплуатацию. "В этот день сбылась мечта не только наша мечта, но и тех, кому мы служим", – подчеркнул он.
Надеемся, новое судно и команда добровольцев, которая будет работать на нем, принесут исцеление нуждающимся,
– добавил Стивенс.
Медики на Mercy Ships бесплатно будут проводить операции пациентам стран, которые их принимают. А также организуют учебные курсы для местных врачей.