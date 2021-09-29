Первый в истории: Укрзализныця отправила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай

Укрзализныця запустила контейнерный поезд, который доставит экспортный груз в Китайскую Народную Республику. Такой маршрут стал первым в истории независимой Украины.

Поезд вышел из контейнерного терминала "ЦТС" Лиски "Укрзализныци (Киев). Он доставит 43 контейнера с пиломатериалами. Предварительно, дорога займет 18 суток. Поезд преодолеет около 10 000 километров через территорию 4 стран. Конечная точка – город Сеул.

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Почему это важно

Наша страна имеет большой экспортный потенциал, который необходимо развивать. По официальным данным, доля контейнерных перевозок в ЕС составляет около 45%, а в Украине – всего 2,5%.

Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику,

– отметил министр инфраструктуры Украины Александра Кубраков.

По его словам, сейчас Украина не может на полную использовать фактор своего географического расположения, ведь железнодорожная и портовая инфраструктура – устарели. Однако сегодня наблюдается большой спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами. Поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море – железная дорога" – одно из ключевых направлений ближайших лет в рамках программы "Большая стройка".

Железнодорожные контейнерные перевозки являются оптимальным путем развития торговых отношений между Украиной и Китаем. Ожидается, что они станут регулярными.