Поїзд вийшов з контейнерного термінала "ЦТС "Ліски" Укрзалізниці (Київ). Він доправить 43 контейнери з пиломатеріалами. Попередньо, дорога триватиме 18 діб. Потяг подолає близько 10 000 кілометрів через територію 4 країн. Кінцева точка – місто Сеул.

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Чому це важливо

Наша країна має великий експортний потенціал, який необхідно розвивати. За офіційними даними, частка контейнерних перевезень у ЄС складає близько 45%, а в Україні – лише 2,5%.

Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику,

– зауважив міністр інфраструктури України Олександра Кубраков.

За його словами, наразі Україна не може на повну використовувати фактор свого географічного розташування, адже залізнична та портова інфраструктура – застаріли. Однак сьогодні спостерігається неабиякий попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами. Відтак оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море – залізниця" – одне з ключових напрямків найближчих років у межах програми "Велике будівництво".

Залізничні контейнерні перевезення є оптимальним шляхом розвитку торговельних відносин між Україною та Китаєм. Очікується, що вони стануть регулярними.