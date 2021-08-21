Авторы разработки – стартаперы Иван Олишевский и Андрей Турко. Проект реализован при спонсорской поддержке Дмитрия Акишина.

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Об устройстве

Стартаперы разработали материнскую плату вместе с инновационным программным обеспечением. "Умная" гиря работает на базе нейронной сети, что встроена в электронику. Партнеры разработчиков взяли за основу обычную гирю, однако изготовили версию со специальным местом для электронного устройства.

Мастера разработали корпус, надежно фиксирует электронику в гири и имеет противоударные свойства. Они использовали заводские микросхемы и другие компоненты, а вот собирали устройство самостоятельно.

Разработчики оптимизировали энергоэффективность, поэтому батареи хватает на 8 часов активных тренировок, а заряжается она – за 2 часа через встроенный порт usb type c. Устройство может передавать данные на любой гаджет через встроенную систему bluetooth. Более того, предусмотрен и специальный сайт, который систематизирует все данные, полученные с гири.

Устройство с искусственным интеллектом / Фото Винница.info

Специальное прикладное программное обеспечение получает данные с гири и отправляет их в сеть Интернет и можем видеть, который на данный момент счет. Данные обновляются каждую секунду из разных городов, населенных пунктов или стран. В условиях пандемии или карантинов можно проводить соревнования. Достаточно лишь поставить гирю. Некие дистанционные соревнования по всему миру,

– комментируют стартаперы и приглашают присоединиться к их флешмоба.

Сейчас разработчики представили орудие из алюминия, однако следующие модели будут изготавливать из чугуна и других сплавов. Все гири будут одинакового размера, но разного веса – от 4 до 12 килограммов.

Что "может" гиря

считать движения в режиме реального времени;

распознавать 5 видов упражнений и оценивать качество их выполнения,

подсчитывать количество потраченных килокалорий;

подбадривать спортсмена;

выкрикивать "Слава Украине".

Андрей Турко / Фото Винница.info

Талантливые специалисты не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем они намерены встроить искусственный интеллект также в другие виды спортивного снаряжения. Кроме того, следующий шаг – разработка приложений для смартфонов, с помощью которого можно будет автоматически подсчитывать потерянные калории и отслеживать активность.