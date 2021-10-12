В парижском ресторане Сala блюда готовят работы: почему это выгодно

Французский ресторан Cala привлек работа для приготовления блюд. Инновационное решение позволяет владельцам экономить до 60% расходов на аренду.

Ресторан Cala открылся в Париже в 2019 году. В разгар пандемии (октябрь 2020 года) заведение начало доставлять блюда с помощью Deliveroo и UberEats.

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Что известно

Площадь кухни в ресторане составляет всего 6 квадратных метров. Установленный на ней робот позволяет готовить 1,2 тысячи блюд в час. Кроме того, экономия в 60% на аренде позволяет ресторану покупать продукты наивысшего качества. Поэтому потребители получают блюда высшего качества по выгодной цене. К примеру, стоимость пасты составляет 8 евро – значительно меньше, чем в большинстве заведений Франции.

Как робот готовит блюда в ресторане Cala: видео

Технология открывает новые возможности для заведений, расположенных в отдаленных уголках города из-за низкой платы за съем помещения. Так, снижение затрат на аренду позволит им переехать в центр.

Сейчас Cala входит в 1% лучших ресторанов Парижа, которые предлагают доставку. На повестке дня - производство очередных роботов и внедрение их в сети ресторанов. Ожидается, что в первой половине 2022 их количество достигнет 5 – 6 заведений по всей Франции. С целью масштабирования Cala привлек 5,5 миллиона евро в рамках раунда посевного финансирования из лид-инвестором Backed VC.