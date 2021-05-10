Парень, который известен под ником NileRed, ранее уже проводил подобный эксперимент. Тогда, в 2018 году, ему также удалось сделать дерево несколько прозрачным. Однако, результаты были не столь успешными, как он надеялся.
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Поэтому с новой надеждой, он начал процесс сначала.
Несколько лет назад я попытался сделать прозрачное дерево, и это как-то сработало. Произведения, которые я сделал, были нормальными, но я никогда не был очень доволен результатом,
– сказал любитель химии.
Прозрачная древесина, полученная в предыдущем эксперименте / скриншот из видео NileRed
Новый опыт
На этот раз, он тщательно следовал формуле научной статьи, опубликованной в 2016 году. Результаты его поразили, ведь кусок дерева стал действительно прозрачным и несколько напоминал туманный пластик.
Я был действительно доволен тем, как это получилось. Технически это все еще не идеально, но я думаю, что это хорошо. Эти незначительные недостатки на поверхности все еще напоминают дерево,
– резюмирует парень.
Прозрачный кусок дерева / Фото NileRed
Парень сделал прозрачным кусок дерева: смотрите видео