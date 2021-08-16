Отечественного производства: Ужгород получил 7 новых автобусов "Электрон"

Автопарк коммунального транспорта Ужгорода пополнили современные автобусы "Электрон". Так, городу передали 7 единиц транспортных средств.

Комфортабельные автобусы закупил городской совет для коммунального предприятия "Ужгородский муниципальный транспорт" в 2020 году. Всего в рамках соглашения город получит 27 автобусов.

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Что известно об автобусе

Электрон А18501 – низкопольный автобус, длина которого составляет 12 метров. Предусматривает 102 места для сидения, в том числе 30 – для пассажиров с ограниченными возможностями. Автобус изготовлен на украинско-немецком предприятии "Электротранс".

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"Электротранс" – ведущее предприятие в области машиностроения, созданное в 2011 году. Соучредителями выступают: корпорация "Электрон", фирма TransTec Vetschau GmbH (Германия) и ООО "Автотехнопроект".