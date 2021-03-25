Офисы, к которым мы все привыкли, больше никогда не вернутся. Пандемия COVID-19 навсегда изменила вектор развития делового мира. На саммите Vision Inc. топ-менеджер WeWork Хамид Хашеми рассказал о том, как трансформируется рабочее место в ближайшие несколько лет.

Он убежден, что пришло время попрощаться с привычной идеей офиса – единственным постоянным помещением с назначенными рабочими столами, устаревшими технологиями и предубеждением к сотрудникам, которые едут на работу пять дней в неделю.

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Гибкость

Большинство компаний стремятся вновь объединить рабочих, но многие колеблется, заключать ли договор о долгосрочной аренде. Некоторые даже не уверены, сколько их сотрудников будет на месте в тот или иной момент. По словам Хашеми, компания WeWork позволяет клиентам арендовать офисы и даже отдельные столы на любое время, а также ввела членство с полным доступом, которое позволяет людям работать из любого его места за фиксированную ежемесячную плату. Компании могут приобрести их для работников для еще большей гибкости.

В дополнение, WeWork разрабатывает свои новые пространства по модульному принципу. Они будут включать отдельные частные кабинеты, оснащенные датчиками качества воздуха и системой шумоподавления, которые можно построить или разобрать за один день.

"Подумайте об этом как о деталях LEGO", – говорит он.

Сотрудничество

Услуги видеоконференций, такие как Zoom, не особо способствуют сотрудничеству, но чрезвычайно важно эффективно интегрировать их в личные встречи. К примеру, WeWork добавляет масштабные экраны на стенах своих конференц-залов, устанавливает больше камер на столах, и даже внедряет голографические технологии, чтобы позволить организациям проводить глобальные мероприятия без массового скопления людей в одном месте.

Офис будущего может также включать больше видов деятельности, которые сотрудники ранее выполняли до и после работы. В помещениях WeWork каждый вестибюль превращается в рынок с дополнительными услугами, такими как зоны доставки еды, подтирочные и шкафчики Amazon. Эти рынки будут открыты для всех, кто работает в одном здании, а не только для членов WeWork.

В заключении, пандемия предоставляет компаниям возможность переосмыслить не только свои физические офисы, но и общий подход к работе. Хашеми убежден, что кризис – это время, когда ты можешь заново изобретать себя и по-настоящему тщательно анализировать то, что делаешь, а также готовиться к будущему.