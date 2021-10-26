В одном из городов Испании жителям будут выдавать средства на покупку электровелосипедов
Источник:The Mayor
Городской совет Сантандера (Испания) стремится мотивировать людей переходить на более экологичные виды транспорта. Так, жителям будут выдавать по 350 евро на покупку электровелосипедов.
Городской совет выделит пособие на общую сумму 75 000 евро. Этого хватит для субсидий на покупку 215 городских электровелосипедов.
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Мы прекрасно понимаем, что должны двигаться в направлении города, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов. Поэтому мы пользуемся этим моментом, чтобы еще больше способствовать мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения,
– отметили в горсовете.
Требования
- участвовать в программе могут люди старше 18 лет;
- обязательным является наличие местной регистрации в течение не менее 6 месяцев;
- электровелосипеды нужно покупать в местном магазине – этот шаг направлен на поддержку местных предпринимателей, популяризирующих устойчивую мобильность;
- цена велосипеда не должна превышать 1 500 евро (без НДС);
- транспортное средство нельзя передать третьей стороне в течение двух лет.