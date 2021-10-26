В одном из городов Испании жителям будут выдавать средства на покупку электровелосипедов

Городской совет Сантандера (Испания) стремится мотивировать людей переходить на более экологичные виды транспорта. Так, жителям будут выдавать по 350 евро на покупку электровелосипедов.

Городской совет выделит пособие на общую сумму 75 000 евро. Этого хватит для субсидий на покупку 215 городских электровелосипедов.

Интересно Бренд VanMoof представил электровелосипед, который будет развивать до 60 километров в час

Мы прекрасно понимаем, что должны двигаться в направлении города, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов. Поэтому мы пользуемся этим моментом, чтобы еще больше способствовать мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения,

– отметили в горсовете.

Требования