Сейчас VanMoof V находится на стадии разработки. Поэтому говорить об окончательной конфигурации и возможностях – рано.

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О разработке

Речь идет о таких характеристиках VanMoof V:

алюминиевая рама

широкие толстые шины;

передняя и задняя подвески;

интегрированные передние и задние фонари;

передний и задний двигатели;

встроенный микропроцессор для оптимизации ускорения и тягу;

литиевая батарея на 700 ватт-часов;

максимальная скорость составляет 60 километров в час;

функция Turbo Boost для дополнительной скорости;

автоматическое переключение передач;

система защиты от кражи с блокировкой колес Kick Lock;

Сейчас в большинстве стран Европы и в США есть ограничения скорости движения электробайков – 20 – 25 километров в час. Действительно, максимальная скорость VanMoof V значительно превышает этот показатель. Однако цель компании заключается в том, чтобы призвать пересмотреть законодательство. Люди демонстрируют свою готовность пересесть с автомобилей на электровелосипеды, поэтому следует ускорить этот переход.

Цена

Предварительно, стоимость байка составит 3 498 евро – 4 031 доллар. Сначала его выведут на рынок Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии. Разработчики планируют начать поставки в конце следующего года.