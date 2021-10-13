Сейчас VanMoof V находится на стадии разработки. Поэтому говорить об окончательной конфигурации и возможностях – рано.

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О разработке

Речь идет о таких характеристиках VanMoof V:

  • алюминиевая рама
  • широкие толстые шины;
  • передняя и задняя подвески;
  • интегрированные передние и задние фонари;
  • передний и задний двигатели;
  • встроенный микропроцессор для оптимизации ускорения и тягу;
  • литиевая батарея на 700 ватт-часов;
  • максимальная скорость составляет 60 километров в час;
  • функция Turbo Boost для дополнительной скорости;
  • автоматическое переключение передач;
  • система защиты от кражи с блокировкой колес Kick Lock;

Цена

Предварительно, стоимость байка составит 3 498 евро – 4 031 доллар. Сначала его выведут на рынок Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии. Разработчики планируют начать поставки в конце следующего года.