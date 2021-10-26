Городской совет выделит пособие на общую сумму 75 000 евро. Этого хватит для субсидий на покупку 215 городских электровелосипедов.
Интересно Бренд VanMoof представил электровелосипед, который будет развивать до 60 километров в час
Мы прекрасно понимаем, что должны двигаться в направлении города, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов. Поэтому мы пользуемся этим моментом, чтобы еще больше способствовать мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения,
– отметили в горсовете.
Требования
- участвовать в программе могут люди старше 18 лет;
- обязательным является наличие местной регистрации в течение не менее 6 месяцев;
- электровелосипеды нужно покупать в местном магазине – этот шаг направлен на поддержку местных предпринимателей, популяризирующих устойчивую мобильность;
- цена велосипеда не должна превышать 1 500 евро (без НДС);
- транспортное средство нельзя передать третьей стороне в течение двух лет.