Городской совет выделит пособие на общую сумму 75 000 евро. Этого хватит для субсидий на покупку 215 городских электровелосипедов.

Интересно Бренд VanMoof представил электровелосипед, который будет развивать до 60 километров в час

Мы прекрасно понимаем, что должны двигаться в направлении города, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов. Поэтому мы пользуемся этим моментом, чтобы еще больше способствовать мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения,

– отметили в горсовете.

Требования