Судно передали 10 мая - в качестве благотворительной помощи. Оно сможет выполнять задачи даже в сложных погодных условиях.
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Разработчики заверили, что характеристики катера делают его чрезвычайно мобильным в работе. Мощный двигатель на 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость в 25 узлов.
Кроме этого, судно может эффективно работать даже если волны достигают до 1,2 метра. Это обеспечит успешное проведение сложных спасательных операций.
Николаевские спасатели получили новый катер: смотрите видео ДСНС
Новый моторный катер от "Нибулона" / Фото ДСНС
Как судно поможет спасателям
Современное судно на вооружении в очередной станции ДСНС значительно сократит время, необходимое для реагирования на нестандартные инциденты в акватории Черного моря.
Судно может в считанные минуты добраться до Кинбурнской косы, Рыбаковки или островов Березань и Первомайский,
– заверил Алексей Вадатурский, глава компании.
Кроме этого, наличие такого судна в николаевских спасателей повысит эффективность поисково-спасательных работ на воде, а также выполнение подводного разминирования.