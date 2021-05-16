Судно передали 10 мая - в качестве благотворительной помощи. Оно сможет выполнять задачи даже в сложных погодных условиях.

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Разработчики заверили, что характеристики катера делают его чрезвычайно мобильным в работе. Мощный двигатель на 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость в 25 узлов.

Кроме этого, судно может эффективно работать даже если волны достигают до 1,2 метра. Это обеспечит успешное проведение сложных спасательных операций.

Николаевские спасатели получили новый катер: смотрите видео ДСНС​



Новый моторный катер от "Нибулона" / Фото ДСНС

Как судно поможет спасателям

Современное судно на вооружении в очередной станции ДСНС значительно сократит время, необходимое для реагирования на нестандартные инциденты в акватории Черного моря.

Судно может в считанные минуты добраться до Кинбурнской косы, Рыбаковки или островов Березань и Первомайский,

– заверил Алексей Вадатурский, глава компании.

Кроме этого, наличие такого судна в николаевских спасателей повысит эффективность поисково-спасательных работ на воде, а также выполнение подводного разминирования.