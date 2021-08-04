Новая функция WhatsApp: отныне пользователи смогут отправлять "исчезающие" сообщение

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp добавил новую функцию, которая призвана повысить конфиденциальность пользователей. Отныне каждый желающий может отправить сообщение, которое вскоре исчезнет. Функция называется View once – "Посмотреть один раз".

Пользователь сможет отправлять текстовые, фото или видео сообщения. Они будут автоматически удалятся из чата после просмотра. Кроме того, получатель будет предупрежден о формате сообщения.

Примечательно Пользователи WhatsApp смогут отключать звук в видео перед его отправкой

Для чего это нужно

Главная цель компании Facebook, в состав которой входит WhatsApp – обеспечить пользователям еще больше контроля над своей конфиденциальностью.

Новая функция может быть полезна для множества целей, например, поделиться фотографией какой-то одежды, которую вы примеряли, или сообщить кому-то свой пароль от Wi-Fi,

- отмечают в компании.

Как начать пользоваться

В WhatsApp предупреждают, что новая функция не может обезопасить пользователей от других рисков, таких как скрин экрана.

Чтобы активировать функцию View once, нужно нажать кнопку "1", что будет располагаться слева от кнопки отправки сообщения.