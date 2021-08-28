Норвегия представила первое в мире автономное грузовое судно с нулевым уровнем выбросов

Норвежская компания Yara International представила первое в мире автономное грузовое судно с нулевым уровнем выбросов. Его должны запустить к концу 2021 года, чтобы провести необходимые испытания.

Автономные системы должны продемонстрировать свое совершенство и эффективность, чтобы судно курсировало без экипажа. Перемещение будут контролировать с трех береговых центров управления данными.

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Что известно

Yara Birkeland – первый полностью электрический контейнеровоз. Главная цель компании – сокращение вредных выбросов в атмосферу, вызванных грузовыми перевозками.

По данным Международной морской организации, сегодня на судоходную отрасль приходится от 2,5% до 3% мировых выбросов парниковых газов.

Концепция корабля была разработана в 2017 году. Это результат сотрудничества с технологической фирмой Kongsberg Maritime и судостроительной компанией Vard.

О контейнеровозе