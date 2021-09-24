В Норвегии построили отель на деревьях: впечатляющие фото

Норвежское архитектурное бюро Helen&Hard представило уникальный проект – отель на деревьях. Необычные домики расположены на склоне, с которого открывается неповторимый вид на морской залив.

Отель построили на берегу Хардангер-фьорд в городе Одда. Два деревянных домика Woodnest "висят" посреди хвойного леса на расстоянии 5 – 6 метров от земли. Подняться в номер можно по лестнице.

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Наша цель состояла в том, чтобы создать пространство, которое действительно олицетворяет понятие "жить на природе", – рассказали в Helen & Hard.

О домиках

Площадь каждого номера составляет 15 квадратных метров. Внутри есть спальное место, ванная комната, туалет, кухня и зона отдыха с панорамными окнами.

Кроме того, разработчики оборудовали номера электричеством и высокоскоростным интернетом.

Необычный отель Woodnest / Фото Helen & Hard