Готель побудували на березі Хардангер-фьорд у місті Одда. Два дерев'яні будиночки Woodnest "висять" посеред хвойного лісу на відстані 5 – 6 метрів від землі. Піднятися в номер можна сходами.

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Наша мета полягала в тому, щоб створити простір, який дійсно уособлює поняття "жити на природі", – розповіли у Helen&Hard.

Про будиночки

Площа кожного номера становить 15 квадратних метрів. Всередині є спальне місце, ванна кімната, туалет, кухня і зона відпочинку з панорамними вікнами.

Крім того, розробники обладнали номери електрикою та високошвидкісним інтернетом.

Незвичайний готель Woodnest / Фото Helen&Hard