Nissan представил концепт гоночного болида на базе кроссовера Ariya
Источник:New Atlas
Автопроизводитель Nissan показал электрический гоночный болид Ariya Single Seater Concept. Новинку представили на форуме Nissan Futures в Японии.
Это концептуальный автомобиль на базе внедорожника Ariya. Он показывает, как в скором будущем могут выглядеть спортивные модели Nissan.
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О концепте
Автомобиль выполнен в стилистике футуризма. В его дизайне отчетливо прослеживаются элементы электрических гоночных болидов с FIA Formula E. Кузов изготовлен из углеродного волокна.
Цель концепта – продемонстрировать потенциал силового агрегата электрического кроссовера Ariya. Кроме того, компания намерена использовать Ariya Single Seater в исследованиях по электрификации.
Выступая как испытательный аппарат для будущего технологического развития, этот проект может помочь перенести захватывающие эмоции от управления электромобилем на гоночный трек, а также продемонстрировать опыт компании Nissan в переносе знаний и технологий автогонок на обычные дороги,
– отметил генеральный менеджер по глобальному маркетингу компании Nissan Хуан Мануэль Ойос.
Футуристический Ariya Single Seater Concept: смотрите видео