В Николаеве начало курсировать новаторское маломерное пассажирское судно с электрическим силовым приводом. Катамаран "Фарад" разработала компания "Речной трамвайчик Николаев".

По словам разработчиков, главная цель проекта заключается в возрождении регулярных пассажирских перевозок в акваториях рек Южный Буг и Ингул, используя маломерные суда (катамараны) на электрическом ходу.

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О проекте

"Фарад" – экологическое альтернативное решение для водных пассажирских перевозок и досуга. Электрический катер имеет просторную палубу, которая трансформируется для расположения сидений. "Фарад" имеет большую крышу, на которой размещены солнечные панели. Они питают батареи и обеспечивают комфорт для пассажиров в любое время года. На судне предусмотрен съемный тент – пассажирские перевозки можно осуществлять в течение периода с марта по ноябрь.

Технические характеристики:

Длина – 10 метров;

Ширина – 2.8 метра;

Осадка – 0.5 метра;

Двигатель – 15 киловатт;

Скорость, вуз – 8 (15) километров в час;

Запас хода на солнце – 5 часов;

Запас хода без солнца – часа;

Полезная нагрузка – 3000 килограмм;

Батарея – 40 киловатт-часов;

Солнечные панели – 47 высокоэффективных гибких панелей – 5 киловатт.

Электрокатамаран предназначен для частных и коммерческих операторов, а также для правительственных и научно-исследовательских проектов. Компактное судно можно легко перевозить в любые отдаленные районы.

Почему это важно

"Фарад" использует восстановительный тип энергии, что позволяет речным регулярным перевозкам быть рентабельными и доступными для людей. Такой вид транспорта дает возможность сократить негативное влияние на окружающую среду и уменьшить затраты энергии полезных ископаемых, а также предотвращает выброс парниковых газов.

Кроме того, в условиях неудовлетворительного состояния инфраструктуры гидротехнических сооружений, катамаран не требует дорогостоящих работ по налаживанию причалов.

Электрическое судно открывает возможность создать современный высокотехнологичный продукт с большой добавленной стоимостью, который способен конкурировать с лучшими образцами мирового судостроения.

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