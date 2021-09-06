Бетховен начал работать над десятой симфонией, когда дописывал легендарную девятую и оду "К радости". К сожалению, после его смерти осталось лишь несколько рукописных набросков.

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Как это удалось

Работа над проектом продолжалась в течение почти 10 лет. Ученый-компьютерщик Флориан Коломбо из Технического университета EPFL разработал свой алгоритм, используя так называемое глубокое обучение – подмножество искусственного интеллекта. Оно направлено на обучение компьютеров "думать" с помощью структур, смоделированных на основе человеческого мозга или ИНС.

Чтобы наиболее точно воспроизвести вероятную концовку произведения, Коломбо загрузил в компьютер все 16 струнных квартетов мастера. Дело в том, что камерные произведения дают очень четкое ощущение гармоничных структур и мелодичности гения.

Впоследствии он попросил нейросеть создать пьесу, руководствуясь одним из фрагментов темы, найденной в редких нотах Бетховена. По мнению музыковедов, они могли быть использованы для новой симфонии.

Перед концертом в Лозанне музыканты признались, что до последнего момента не знали, как будет выглядеть окончательный вариант композиции. Конечное произведение сгенерировали и напечатали за несколько часов до выступления.

Для меня это волнующий опыт. В этом есть оттенок Бетховена, но на самом деле – это BeethovANN. Мы открываем для себя что-то новое,

– отметил Коломбо.

Аббревиатура ANN в названии – не случайна. В переводе это означает "искусственная нейронная сеть" (artificial neural network). Именно она и "дописала" концовку легендарного произведения – без участия человека.

Авторы подчеркивают, что никто не имеет целью заменить Бетховена. По их мнению, такой "умный" инструмент мог бы получить положительную оценку от самого композитора.

"Все композиторы того времени были авангардистами. Лучшие всегда стремились перенимать новые методы", – добавил Берни.

Искусственный интеллект воспроизвел концовку десятой симфонии Бетховена: потрясающее видео