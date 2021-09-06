Бетховен розпочав працювати над десятою симфонією, коли дописував легендарну дев'яту та оду "До радості". На жаль, після його смерті залишилося лише декілька рукописних начерків.

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Як це вдалося

Робота над проєктом тривала впродовж майже 10 років. Вчений-комп'ютерник Флоріан Коломбо з Технічного університету EPFL розробив свій алгоритм, використовуючи так зване глибоке навчання – підмножину штучного інтелекту. Воно спрямоване на навчання комп'ютерів "думати" за допомогою структур, змодельованих на основі людського мозку або ШНМ.

Аби найбільш точно відтворити ймовірну кінцівку твору, Коломбо завантажив у комп'ютер усі 16 струнних квартетів майстра. Річ у тім, що камерні твори дають дуже чітке відчуття гармонійних структур і мелодійності генія.

Згодом він попросив нейромережу створити п'єсу, керуючись одним з фрагментів теми, знайденої в рідкісних нотах Бетховена. На думку музикознавців, вони могли бути використані для нової симфонії.

Перед концертом у Лозанні музиканти зізналися, що до останнього моменту не знали, як саме виглядатиме остаточний варіант композиції. Кінцевий твір згенерували й надрукували за декілька годин до виступу.

Для мене це хвилюючий досвід. У цьому є відтінок Бетховена, але насправді – це BeethovANN. Ми відкриваємо для себе щось нове, – відзначив Коломбо.

Абревіатура ANN у назві роботи – не випадкова. У перекладі це означає "штучна нейронна мережа" (artificial neural network). Саме вона і "дописала" кінцівку легендарного твору – без участі людини.

Автори підкреслюють, що ніхто не має на меті замінити Бетховена. На їх думку, такий "розумний" інструмент міг би отримати схвальну оцінку від самого композитора.

"Усі композитори того часу були авангардистами. Кращі завжди прагнули переймати нові методи", – додав Берні.

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