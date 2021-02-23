Компания Netflix вводит новую функцию Downloads For You ("Загрузки для вас"). Она будет автоматически сохранять на устройство пользователя рекомендованные ему шоу и фильмы.

Отмечается, что онлайн-кинотеатр запустит функцию только в том случае, если пользователь даст свое согласие.

Интересно Самые ожидаемые премьеры 2021: Netflix показал, чем будет удивлять киноманов

Downloads For You: как будет работать

Разработчики объясняют, что функция пригодится пользователям, которые много путешествуют и бывают в условиях ограниченного трафика. Сервис сможет загрузить на устройство пользователя контент, подобранный на основе его предпочтений, объемом до 5 ГБ.

Пользователь самостоятельно контролирует, сколько контента загружено на устройство. Для этого нужно выполнить два простых шага:

перейти в раздел "Загрузка" на своем мобильном устройстве и активировать опцию;

выбрать объем, который нужно загрузить на устройство (1 ГБ, 3 ГБ или 5 ГБ), и нажать кнопку "Включить".

Чем больше места вы позволяете, тем больше рекомендаций загрузит для вас Netflix.

Сейчас функция доступна только для Android, однако компания уже работает над внедрением сервиса на iOS.