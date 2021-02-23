Netflix начнет автоматически загружать для пользователей рекомендованный контент
Компания Netflix вводит новую функцию Downloads For You ("Загрузки для вас"). Она будет автоматически сохранять на устройство пользователя рекомендованные ему шоу и фильмы.
Источник:Netflix
Отмечается, что онлайн-кинотеатр запустит функцию только в том случае, если пользователь даст свое согласие.
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Downloads For You: как будет работать
Разработчики объясняют, что функция пригодится пользователям, которые много путешествуют и бывают в условиях ограниченного трафика. Сервис сможет загрузить на устройство пользователя контент, подобранный на основе его предпочтений, объемом до 5 ГБ.
Пользователь самостоятельно контролирует, сколько контента загружено на устройство. Для этого нужно выполнить два простых шага:
- перейти в раздел "Загрузка" на своем мобильном устройстве и активировать опцию;
- выбрать объем, который нужно загрузить на устройство (1 ГБ, 3 ГБ или 5 ГБ), и нажать кнопку "Включить".
Чем больше места вы позволяете, тем больше рекомендаций загрузит для вас Netflix.
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