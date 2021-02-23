Netflix почне автоматично завантажувати для користувачів рекомендований контент
Компанія Netflix запроваджує нову функцію Downloads For You ("Завантаження для вас"). Вона автоматично зберігатиме на пристрій користувача рекомендовані йому шоу та фільми.
Джерело:Netflix
Відзначається, що онлайн-кінотеатр запустить функцію лише у тому випадку, якщо користувач дасть свою згоду.
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Downloads For You: як працюватиме
Розробники пояснюють, що функція стане у пригоді користувачам, які багато подорожують та бувають в умовах обмеженого трафіку. Сервіс зможе завантажити на пристрій користувача контент, підібраний на основі його вподобань, обсягом до 5 ГБ.
Користувач самостійно контролює, скільки контенту завантажено на пристрій. Для цього потрібно виконати два простих кроки:
- перейти у розділ "Завантаження" на своєму мобільному пристрої та активувати опцію;
- обрати об'єм, який потрібно завантажити на пристрій (1 ГБ, 3 ГБ або 5 ГБ), і натиснути кнопку "Увімкнути".
Чим більше місця ви дозволяєте, тим більше рекомендацій завантажить для вас Netflix.
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