Нестандартное решение: Google представила чашку-клавиатуру – видео разработки

Японское подразделение Google представило необычный продукт – чашку-клавиатуру. Внутрь можно налить горячую или холодную жидкость, а снаружи расположены клавиши с иероглифами кандзи,

Гаджет получил название Gboard Yunomi. Разработчики оприлюднала ролик с изобретением на своем ютуб-канале.

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Из обычной чашки легко пролить чай на клавиатуру. Это серьезная проблема, но мы все же попытались ее решить. Мы подумали, а что если вместо того, чтобы разделять чашку и клавиатуру, мы объединим их?,

– заявили разработчики.

Об устройстве

Клавиатура действительно уникальной. Она вдохновлена ​​эстетикой суши-баров, поэтому иероглифы обозначают виды рыб. Разработка может работать и в обычном режиме для печати слов латиницей. Так, чтобы написать слово "мясо", надо выбрать два иероглифа – "ставрида" и "унаги".

В "чашку" помещается 125 миллилитров жидкости, температура которой может составлять от т -10 ℃ до 60 ℃. "Клавиатура" подключается к компьютеру с помощь USB-С кабеля.

Скорее всего, компания не собирается запускать производство и продажи гаджета. Однако разработчики охотно делятся всеми необходимыми данными для сборки устройства на GitHub.

Google Japan представил чашку-клавиатуру: видео