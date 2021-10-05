В сочетании с гуманитарной помощью его машина невероятна важна для самых засушливых регионов. Изобретатель стремился обеспечить бесперебойным доступом к воде людей, которым приходится идти за ней несколько километров или рыть колодцы.

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Как это работает

Энрике Вейга изобрел экстрактор питьевой воды еще в 1990-х годах для борьбы с засухой на юге Испании. Однако первая разработка не выдерживала температуры 40ºC и могла функционировать только при влажности ниже 8%.

Аппарат охлаждает воздух до точки конденсации и собирает полученную воду. Принцип действия аналогичен системе в кондиционерах. Изобретение новатора является довольно удобным и эффективным, особенно для стран с особо жарким климатом.

Характеристики устройства:

способно производить от 50 до 75 литров воды в день, а большие версии – до 5 000 литров;

является компактным, поэтому его легко транспортировать;

может работать в экстремальных условиях – при температуре до 40ºC и влажности от 10% до 15%.

Компания изобретателя Aquaer уже получила заказ на производство устройств. Человек основал некоммерческую организацию Water Inception, чтобы привозить устройство в регионы, где это крайне необходимо. Вейга уже поставляет питьевую воду в некоторые районы Намибии и в лагерь для беженцев в Ливане.

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