В сочетании с гуманитарной помощью его машина невероятна важна для самых засушливых регионов. Изобретатель стремился обеспечить бесперебойным доступом к воде людей, которым приходится идти за ней несколько километров или рыть колодцы.
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Как это работает
Энрике Вейга изобрел экстрактор питьевой воды еще в 1990-х годах для борьбы с засухой на юге Испании. Однако первая разработка не выдерживала температуры 40ºC и могла функционировать только при влажности ниже 8%.
Аппарат охлаждает воздух до точки конденсации и собирает полученную воду. Принцип действия аналогичен системе в кондиционерах. Изобретение новатора является довольно удобным и эффективным, особенно для стран с особо жарким климатом.
Характеристики устройства:
- способно производить от 50 до 75 литров воды в день, а большие версии – до 5 000 литров;
- является компактным, поэтому его легко транспортировать;
- может работать в экстремальных условиях – при температуре до 40ºC и влажности от 10% до 15%.
Инженер из Испании изобрел устройство, которое преобразует воздух в питьевую воду: видео