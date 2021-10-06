Гаджет отримав назву Gboard Yunomi. Розробники оприлюднала ролик з винаходом на своєму ютуб-каналі.
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Зі звичайної чашки легко пролити чай на клавіатуру. Це серйозна проблема, але ми все ж спробували її вирішити. Ми подумали, а що якщо замість того, щоб розділяти чашку і клавіатуру, ми об'єднаємо їх?,
– заявили розробники.
Про пристрій
Клавіатура є справді унікальною. Вона натхненна естетикою суші-барів, відтак ієрогліфи позначають види риб. Розробка може працювати й у звичайному режимі для друку слів латиницею. Так, щоб написати слово "м'ясо", треба обрати два ієрогліфи – "ставрида" й "унагі".
- у "чашку" поміщається 125 мілілітрів рідини, температура якої може становити від т -10 ℃ до 60 ℃;
- "клавіатура" під'єднується до комп'ютера за допомо USB-С кабелю.
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