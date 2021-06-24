NASA взялась исправить эту ситуацию. Они скооперировались с известной мировой компанией Procter & Gamble, чтобы найти способ стирать одежду прямо в космосе. Это позволило бы астронавтам носить наряды месяцами и даже годами, как на Земле.

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Что делают с грязной одеждой в космосе

Сейчас астронавты, которые длительное время находятся на Международной космической станции, не стирают свою одежду. Они носят ее до тех пор, пока она становится непригодной. А потом грязные вещи просто выбрасывают за борт, где они в конце концов сгорают в атмосфере.

Астронавты используют немало одежды из-за того, что они ежедневно по 2 часа должны заниматься спортом. Это нужно для того, чтобы избежать атрофии мышц и негативного воздействия на кости из-за невесомости. Хотя одежда и имеет специальный антимикробный эффект для удлиненного использования, однако такое решение все равно не слишком эффективное, поскольку существуют определенные риски для здоровья астронавтов.



Астронавт Леланд Мелвин выполняет упражнения на Международной космической станции / Фото NASA

Галактическая война с грязной одеждой