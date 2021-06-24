NASA взялася виправити цю ситуацію. Вони скооперувалися з відомою світовою компанією Procter & Gamble, аби знайти спосіб прати одяг просто у космосі. Це дозволило б астронавтам носити вбрання місяцями і навіть роками, як на Землі.

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Що роблять з брудним одягом в космосі

Зараз астронавти, які тривалий час перебувають на Міжнародній космічній станції, не перуть свій одяг. Вони носять його до тих пір, поки він стає непридатним. А потім брудне вбрання просто викидають за борт, де воно зрештою згорає в атмосфері.

Астронавти використовують чимало одягу через те, що вони щодня по 2 години повинні займатись спортом. Це потрібно для того, аби уникнути атрофії м'язів і негативного впливу на кістки через невагомість. Хоча одяг і має спеціальний антимікробний ефект для подовженого використання, однак таке рішення все одно є не надто ефективним, оскільки існують певні ризики для здоров’я астронавтів.



Астронавт Леланд Мелвін виконує вправи на Міжнародній космічній станції / Фото NASA

Галактична війна з брудним одягом