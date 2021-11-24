Самый быстрый в мире: электрический самолет Rolls Royce установил новые рекорды

Компания Rolls-Royce Holdings заявила, что считает свой электросамолет Spirit of Innovaton самым быстрым в мире. Летательный аппарат установил новый рекорд скорости полета – 623 километра в час. Кроме того, специалисты зафиксировали еще 3 мощных достижения.

Компания намерена стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Заметим, что один из крупнейших производителей авиадвигателей Rolls-Royce Holdings не стоит путать с Rolls-Royce Motor Cars, дочерней компанией BMW AG.

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Что известно о самолете

Spirit of Innovation создан в сотрудничестве с производителем электродвигателей YASA и авиационным стартапом Electroflight в рамках программы ACCEL, что означает "Ускорение электрификации полета".

Самолет оснащен электрической силовой установкой мощностью 400 киловатт (более 500 лошадиных сил) и аккумуляторной батареей. Для сравнения, последняя способна заряжать 7500 смартфонов одновременно.

Скорость Spirit of Innovation: цифры ошеломляют

самолет разогнал 555,9 километра в час на расстоянии 3 километров – на 213,04 километров в час быстрее, чем фиксировали ранее;

разогнался до 532,1 километра в час на расстоянии 15 километров – предыдущий рекорд побит на 292,8 километра в час;

достиг 3000 метров за 202 секунды – это на 60 секунд превзошло предыдущее достижение.

В настоящее время Rolls-Royce ожидает официального признания задокументированных мировых рекордов скорости от FAI (Международная авиационная федерация). Глобальная цель компании – обеспечить максимальное распространение декарбонизированных пассажирских рейсов в будущем.

После того как мир сосредоточился на необходимости конкретных действий на COP26 (Климатический саммит ООН), это еще одна веха, которая поможет сделать "нулевой реактивный самолет" реальностью,

– подчеркнул генеральный директор Rolls-Royce Уоррен Ист.

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