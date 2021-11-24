Компанія має намір стати вуглецево нейтральною до 2050 року. Зауважимо, один із найбільших виробників авіадвигунів Rolls-Royce Holdings не варто плутати з Rolls-Royce Motor Cars, дочірньою компанією BMW AG.

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Що відомо про літак

Spirit of Innovation створений у співпраці з виробником електродвигунів YASA та авіаційним стартапом Electroflight в межах програми ACCEL, що означає "Прискорення електрифікації польоту".

Літак обладнаний електричною силовою установкою потужністю 400 кіловатів (понад 500 кінських сил) та акумуляторною батареєю. Для порівняння, остання здатна заряджати 7500 смартфонів водночас.

Швидкість Spirit of Innovation: цифри приголомшують

літак розігнав 555,9 кілометра на годину на відстані 3 кілометрів – на 213,04 кілометрів на годину швидше, аніж фіксували раніше;

розігнався до 532,1 кілометра за годину на відстані 15 кілометрів – попередній рекорд побито на 292,8 кілометра за годину;

досяг 3000 метрів за 202 секунди – це на 60 секунд перевершило попереднє досягнення.

Наразі Rolls-Royce очікує на офіційне визнання задокументованих світових рекордів швидкості від FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Глобальна мета компанії – забезпечити максимальне поширення декарбонізованих пасажирських рейсів у майбутньому.

Після того, як світ зосередився на необхідності конкретних дій на COP26 (Кліматичний саміт ООН), це ще одна віха, яка допоможе зробити "нульовий реактивний літак" реальністю,

– підкреслив генеральний директор Rolls-Royce Уоррен Іст.

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