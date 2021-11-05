Тестовый дрэг-рейсинг является важной вехой в развитии нового вида гонок. Кроме того, стартап стремится открыть эру городской воздушной мобильности путем развития инновационных летучих автомобилей.

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О гонках

длина маршрута составила 300 метров;

самолеты поднялись на высоту 15 метров;

максимальная скорость достигла 155 километров в час.

Вскоре компания планирует провести серию полноценных гонок – EXA. Соревнования будут проходить с помощью электронной системы управления, в которую интегрирован АR (дополнительная реальность). К слову, участники (4 команды по 2 пилота в каждой) будут находиться в разных точках планеты. Гонки будут транслировать онлайн.

Ожидается, что уже в следующем году состоятся уникальные гонки Grand Prix для eVTOL. Следите за новостями!

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