Boeing впервые поднял в небо свой самый большой самолет: красноречивое видео

В США компания Boeing начала испытания своего современного самолета Boeing 730-10. Это самый большой самолет из серии 737 MAX.

Первый тестовый полет состоялся 22 июня. Лайнер вылетел из города Рентон, что в штат Вашингтон, в 10:07. Он приземлился в 12:38 на площадке Boeing в Сиэтле.

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Первый полет прошел успешно

Старший пилот Boeing 737-10 капитан Дженнифер Хендерсон поделилась своими впечатлениями об испытаниях. "Лайнер летел прекрасно", – подчеркнула она.

Компания смогла проверить системы самолета, средства управления полетом и характеристики управляемости. Все ожидания разработчиков оправдались.

Этот полет стал началом комплексной программы испытаний 737-10. Boeing надеется сертифицировать самолет к его запланированному вводу в эксплуатацию в 2023 году.

Испытания лайнера 737-10: смотрите видео Boeing

Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил заявил, что Boeing 737-10 интересует клиентов компании. Ведь дает им большую емкость и экономию топлива. "Наша команда стремится предоставить самолет высокого качества и надежности", – подчеркнул он.

Что известно о новом лайнере Boeing

Boeing 737-10 сможет перевозить до 230 пассажиров. Разработчикам удалось сократить выбросы углерода во время его полета на 14%.

Кроме этого, уровень шума у ​​нового воздушного судна будет на 50% меньше по сравнению с другими самолетами 737 следующего поколения.